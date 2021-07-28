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الغانمي يشكل لجنة "عالية المستوى" للتحقيق بوفاة مواطن بصري

Category: أمـن

Date: 2021-07-28T21:31:37+0000
الغانمي يشكل لجنة "عالية المستوى" للتحقيق بوفاة مواطن بصري

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتشكيل لجنة "عالية المستوى" للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن هشام محمد هشام في محافظة البصرة.

وذكر بيان للداخلية العراقية، أن "الوزير الغانمي تابع بشكل مكثف هذا الموضوع من أجل معرفة تفاصيله والوقوف على آخر المستجدات بشأنه من بينها انتظار تقرير الطب العدلي لبيان أسباب الوفاة والعمل على اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

وتوفي موقوف في مديرية مكافحة إجرام البصرة بعد اعتقاله و"تعذيبه" بسبب تشابه الأسماء، حيث بعد أن تم تقديم الأدلة لقاضي التحقيق تبين أن المتوفى بريء وليس عليه أي تهمة، بحسب مصدر أمني.

 

 

 

 

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