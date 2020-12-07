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الغانمي يجتمع بقادة الأمن لفرض "هيبة الدولة" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-07T19:48:26+0000
الغانمي يجتمع بقادة الأمن لفرض "هيبة الدولة" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن وزير الداخلية عثمان الغانمي اجتمع يوم الاثنين بقادة الأمن في بغداد لفرض "هيبة الدولة" بالعاصمة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الغانمي اجتمع مساء الاثنين مع القيادات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بحضور وكلاء الأمن الاتحادي والاستخبارات ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبعض المديرين العامين".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع ركز على فرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في بغداد".

من جانبها، قالت الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الغانمي واصل جولاته الميدانية في العاصمة بغداد، يرافقه عدد من القادة والضباط.

واضافت أن وزير الداخلية اطلع على عمل السيطرات والمرابطات في مناطق متفرقة من العاصمة. 

والتقى الغانمي مع عدد من المواطنين واستمع الى طلباتهم واحتياجاتهم، فضلا عن لقائه بمجموعة من الضباط والمنتسبين في هذه السيطرات.

ووجه الوزير بتعزيز العمل فيها وتسهيل حركة المواطنين، وأهمية التعامل بصورة إنسانية وعدم التهاون مع المخالفين وبسط الأمن والاستقرار وانفاذ القانون.

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