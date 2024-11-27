العيداني يعلق على جريمة البصرة: الجاني خال أولادي ولن اتأثر بالعواطف

شفق نيوز/ علق محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، على حادثة مقتل موظفة في جامعة البصرة ، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون والعدالة "دون تأثر بالعواطف".

وقال العيداني في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القانون والعدالة يفرضان على الجميع، وأنا فخور بالقوات الأمنية التي لم تتأثر بالعواطف في التعامل مع القضية، وأنا أيضا لن اتأثر بالعواطف"، مبيناً أن "الجريمة وقعت في الساعة 11:15 ليلاً في منطقة ما بين قضاء الخصيب وناحية أبو الخصيب في محافظة البصرة".

وأكد العيداني أن "القوات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإجرام، تابعت القضية بشكل دقيق، وأصدر القضاء أمراً بحق الجاني"، مبيناً أنه تم القبض عليه بعد أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.

وأوضح العيداني أن الجاني هو "خال أولادي وأستاذ جامعي، لكن القانون يطال الجميع بغض النظر عن هوية الجاني"، مؤكدًا أن "القوات الأمنية قامت بدورها المهني في التحقيق مع الجاني ورفع القضية إلى القضاء".

ومساء أمس، أفاد مصدر أمني في البصرة لوكالة شفق نيوز، بأن الجثة التي عُثر عليها في قضاء الخصيب تعود لموظفة في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة.

كما أشار المصدر إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة هو أحد زملاء الضحية في نفس الكلية.

وأكد العيداني أن هذه الحادثة تُعد بداية صحيحة لتأسيس سيادة القانون في البصرة، موضحاً أن "القانون لا يفرق بين أحد، حتى وإن كان الجاني قريباً من شخصيات بارزة".