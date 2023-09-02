العمل وفق نظام البديل يعود إلى فرقة بالجيش العراقي في كركوك

شفق نيوز/ وجه رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، يوم السبت، بالعمل وفق نظام البديل في إحدى الفرق العسكرية المتمركزة بمحافظة كركوك.

وجاء توجيه يارالله خلال لقائه عدد من جنود الفرقة، حيث أمر بالعمل بنظام البديل في فرقة المشاة الآلية الثامنة المتمركزة في كركوك.

وفي 12 / 3 / 2023، وافق وزير الدفاع ثابت العباسي، على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية في الجيش العراقي.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن العباسي وافق على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية تباعا، شريطة مراعاة الحالة الأمنية ضمن قواطع المسؤولية.

وتعتمد المؤسسات العسكرية العراقية نظاميّ دوام في وحداتها هما نظام الإجازة الدورية، ونظام البديل ويتمثل بأن يستمر الجندي أو الشرطي وغيرهما في الدوام لمدة محددة من الأيام ومن ثم يتمتع بإجازة بقدر الأيام التي دوامها في وحدته بعد أن يتسلم زميله الدوام.