العملية الثانية بأقل من 24 ساعة.. مسلحون مجهولون يغتالون مدنياً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم السبت، بمقتل مواطن بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على مواطن في شارع (الماطور) بحي الرسالة وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، فأردوه قتيلاً على الفور، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة لدائرة الطب العدلي، وفتح تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني في ميسان، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة (جالنجر) فتحوا نيران أسلحتهم على ضابط في الأمن الوطني، ما أسفر عن مقتله في الحال، فيما أصيب مرافقه بجروح خطيرة"، مبينا أن "الهجوم حصل أمام مبنى قيادة شرطة المحافظة وقرب (كوفي شوب) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".