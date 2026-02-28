العمليات المشتركة: 9 مسيرات استهدفت مواقع عسكرية عراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الأحد، عن استهداف مواقع عسكرية عراقية بـ9 طائرات مسيرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الأمنية، تمكنت الدفاعات المختصة من رصد وإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف أحد المواقع العسكرية داخل قاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار، أعقب ذلك إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين حاولتا استهداف الموقع ذاته".

وأضافت "كما تم، في أوقات مختلفة من يوم أمس، رصد وإسقاط خمس طائرات مسيرة أخرى حاولت استهداف مواقع عسكرية في محافظة البصرة"، مبينة "بذلك يكون مجموع الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها تسع طائرات، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وأكدت أن على "اتخاذ أعلى درجات الجاهزية والتصدي لأي تهديد يمس أمن وسلامة القطعات والمنشآت العسكرية، مع مواصلة التحقيقات والإجراءات اللازمة وفق السياقات المعتمدة".