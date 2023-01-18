العمليات المشتركة والبيشمركة يبحثان التنسيق والخطط الأمنية للعام الحالي

شفق نيوز/ بحثت قيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان البيشمركة، يوم الأربعاء، سبل إدامة التنسيق والتعاون الامني لمواجهة التحديات وتبادل المعلومات والخطط المستقبلية لمكافحة الإرهاب والجريمة للعام الحالي.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استمرارا للتنسيق والتعاون الامني ولتنفيذ الخطط والرؤى المشتركة، التقى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، في مقر القيادة، برئيس أركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزيز والوفد المرافق له من إقليم كوردستان بحضور هيئات واقسام القيادة.

وناقش المجتمعون جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها ادامة وتعزيز التنسيق والتعاون الامني لمجابهة التحديات ومناقشة الخطط والرؤى المستقبلية ذات العلاقة بأمن القواطع ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، وعمليات ضبط الحدود، فضلاً عن تبادل المعلومات وتفعيل وتوحيد الجهد الاستخباري وتقيم ومتابعة وتحليل ما تم انجازه عام 2022 واستراتيجية العمل المشترك لعام 2023.