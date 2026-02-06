العمليات المشتركة: مقتل 4 دواعش بضربة جوية غربي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، عن استهداف مضافتين لعناصر تنظيم داعش في صحراء غرب نينوى، أدت الى مقتل أربعة إرهابيين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نقلا عن قيادة العمليات، إن "صقور الجو الأبطال نفذوا ضربات جوية بواسطة طائرات F-16، استهدفت مضافتين يتواجد بداخلهما (4) عناصر إرهابية وعجلة مخفية في صحراء غرب نينوى (بالقرب من الحضر)، عند الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين".

وبينت أن "العملية جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة وجهد نوعي استمر لعدة أيام من قبل رجال مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

وأوضحت أن "الإصابات كانت مباشرة ودقيقة جداً أدت إلى مقتل الإرهابيين، وتدمير المضافتين وما فيهما من مواد لوجستية وأجهزة وأعتدة ومواد أخرى".​