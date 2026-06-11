العمليات المشتركة تكشف هوية "أمير جنوب بهرز" الذي قُتل بضربة جوية في ديالى

شفق نيوز- بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، هوية القيادي في تنظيم داعش الذي قُتل خلال العملية الجوية التي نُفذت مؤخراً في منطقة جنوب بهرز بمحافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان، إن نتائج التفتيش الميداني للموقع المستهدف أظهرت أن أحد القتيلين هو الإرهابي مهند كريم علي، المكنى "عبد العزيز أبو ميسرة"، والذي كان يشغل ما يسمى "أمير قاطع جنوب بهرز" في تنظيم داعش.

وأوضحت أن العملية جاءت ثمرة جهد استخباري وفني ومتابعة ميدانية دقيقة استمرت عدة أشهر من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، التي كثفت خلال الأسبوع الماضي جهودها لتأكيد ومواكبة تحركات الهدف، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة لتحديد ساعة التنفيذ.

وفي وقت سابق قالت العمليات في بيان، إن صقور الجو نفذوا ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات F-16 استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة، أعقبتهما عملية تفتيش للموقع المستهدف.

وأشارت إلى أن القطعات الأمنية عثرت على جثتين للإرهابيين، فضلاً عن ضبط مبرزات جرمية مختلفة في المكان، فيما تتواصل عمليات التفتيش والمسح الميداني في المنطقة ومقترباتها لاستكمال الواجب.