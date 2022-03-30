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العمليات المشتركة لشفق نيوز: إحباط مخطط ارهابي لاستهداف المدنيين في شهر رمضان

Category: أمـن

Date: 2022-03-30T20:44:35+0000
العمليات المشتركة لشفق نيوز: إحباط مخطط ارهابي لاستهداف المدنيين في شهر رمضان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، إحباط مخطط ارهابي يستهدف المدنيين لكنها لم تكشف مكان الاستهداف.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية وخلال العملية الامنية الكبرى التي انطلقت في صلاح الدين والجزيرة وغرب نينوى، عثرت اليوم على عجلة فيها عدد كبير من السلاح"، موضحا أن "الإرهابيين كانوا ينوون استهداف المدنيين خلال شهر رمضان".

وفي السياق اشارت خلية الإعلام الأمني في بيان، الى "العثور على 5 أنفاق و4 أوكار للإرهابيين و5 عبوات ناسفة و4 قداحات تفجير في قاطع قيادة عمليات غرب نينوى".

وتمكنت القطعات ضمن قيادة عمليات الجزيرة من العثور على 3 أوكار وعجلة ونفق، بحسب البيان.

من جانبها عثرت قيادة عمليات صلاح الدين على 4 أوكار للإرهابيين و6 عبوات ناسفة ومعمل تفخيخ و3 صواريخ كاتيوشا وكدس وعجلتين احدها مفخخة، اضافة الى آليتين شفل وحادلة و30 مقذوف حربي، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًا.

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