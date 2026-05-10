العمليات المشتركة: لا وجود لقوات أو معدات عسكرية في صحراء كربلاء والنجف

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية العراقية لم تعثر على أي قوات أو معدات عسكرية خلال عمليات تفتيش نفذت في صحراء العراق، وبالأخص في مناطق كربلاء والنجف.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إن ما جرى في صحراء كربلاء شرق النخيب والنجف يعود إلى حادثة وقعت في 5 آذار / مارس 2026، حينما تواجدت قوة من القوات الأمنية العراقية واشتبكت مع مفارز مجهولة غير مرخصة مدعومة بغطاء جوي، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة اثنين من عناصر القوات الأمنية.

وأضاف أن القوات الأمنية واصلت تواجدها في تلك المناطق، ونفذت عمليات تفتيش شملت جميع قواطع العمليات، دون العثور على أي تواجد لتلك القوة أو أي معدات عسكرية.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تناولت فيه تقارير عبرية، من بينها موقع "جي فيد" وصحيفة "جيروزاليم بوست"، مزاعم بشأن وجود منشأة عسكرية سرية داخل العراق يُزعم استخدامها في عمليات ضد إيران، مع الإشارة إلى تدخل أمريكي لمنع السلطات العراقية من التحقيق في الموقع.

ووفق ما ورد في تلك التقارير، تحدثت مصادر عن مدرج جوي داخل قاع بحيرة جافة جنوب غرب النجف وكربلاء، جرى استخدامه لأغراض لوجستية وعسكرية مرتبطة بعمليات جوية، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من الجهات العراقية أو الأمريكية.

كما تناولت تقارير عبرية أخرى روايات متباينة حول نشاطات عسكرية في العراق خلال فترات سابقة، في حين لم تصدر أي جهات رسمية عراقية أو دولية تأكيداً لهذه المعلومات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أفادت أمس السبت، بأن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية لدعم حربها التي شنتها ضد إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل شنت غارات على قوات عراقية اقتربت منه في حينها.