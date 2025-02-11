العمليات المشتركة تؤكد مقتل داعشيين اثنين في ضربة صلاح الدين

شفق نيوز/ أكدت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في الضربة الجوية التي نفذتها يوم أمس الاثنين شرقي محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، نقلا عن قيادة العمليات المشتركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إلحاقاً ببياننا ليوم أمس الاثنين، بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـF16 العراقية في قاطع (بلكانة) شرقي صلاح الدين، وبناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

وبينت أن "قوة من ابطال القوات الخاصة والشجعان في قيادة عمليات شرق صلاح الدين، خرجت بالاشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش موقع الضربة وعثرت على جثتين اثنتين للإرهابيين وأسلحة مختلفة ومواد لوجستية واجهزة موبايل ومبرزات جرمية ومواد أخرى".

وتابعت: "يوما بعد آخر يؤكد ابطال قواتنا الأمنية البطلة انهم اصحاب المبادرة في القصاص العادل من الزمر الإرهابية المنهزمة، وتتوالى الانتصارات على الإرهاب وقيادته على يد الغيارى في قواتنا الأمنية".

وكانت مصادر أمنية، قد أفادت يوم أمس الاثنين، بتنفيذ طيران الجيش استهدافات لمواقع تنظيم داعش قرب قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "طيران الجيش نفذ عملية استهداف لعدة مواقع في منحدرات تلال بلكانة قرب قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين، بعد رصد مواقع لتنظيم داعش".

وأشارت إلى عدم وجود معلومات مؤكدة حول الخسائر البشرية أو المادية، مبينة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب.