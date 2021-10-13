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العمليات المشتركة تأسف لما يرد من "الذباب الإلكتروني" وتصدر توضيحاً

Category: أمـن

Date: 2021-10-13T21:08:58+0000
العمليات المشتركة تأسف لما يرد من "الذباب الإلكتروني" وتصدر توضيحاً

شفق نيوز / أعربت قيادة العمليات المشتركة، مساء الأربعاء، عن أسفها لما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من هجوم بواسطة "ذباب إلكتروني" بحق القادة، واتهامهم بوقوفهم ضد إجازات الجنود.

وأوضح نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار الذي اتخذ بنزول الثلث من جنود الوحدات لم يكن فرديا وإنما بمشاركة الجميع".

وأضاف الشمري، أن هذا القرار جاء لغرض "التخفيف عن كاهل الضباط والمراتب وعدم تمديد الإنذار لفترة أطول ولحين إعلان نتائج الانتخابات النهائية والتي قد تنتهي بعد ١٥ يوما".

وأبدى نائب قائد العمليات المشتركة، أسفه من بعض المقاتلين الذين "لا يفهمون أن قادتهم هم آباؤهم وينظرون دائما إلى مصلحتهم عكس نظرة البعض الضيقة".

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