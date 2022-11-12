العمليات المشتركة توضح آخر تطورات نقل الملف الأمني في المدن العراقية

شفق نيوز / أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، يوم السبت، مواصلة الجهود بين التشكيلات الأمنية، لتسليم الملف الأمني في المدن العراقية كافة، إلى وزارة الداخلية.

وقال الخفاجي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "تسليم الملف الأمني ضمن أولويات القيادة، وقبل أيام عُقد اجتماع في مقر القيادة بحضور وزير الداخلية والقيادات الأمنية، وشهد مناقشة تسليم الملف الأمني إلى الداخلية، وآلية توزيعها"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تسلمت العديد من الملفات مؤخراً".

وأضاف أنه "في حال حدوث أي خلل معين في المناطق التي ستتسلم ملفها الأمني وزارة الداخلية، فستتدخل قوات الجيش فوراً، في حال الاحتياج لأي أمر طارئ"، مؤكداً "التنسيق العالي بين التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة، لأجل إكمال هذا الملف".

والأسبوع الماضي، عقدت قيادة العمليات المشتركة، مؤتمرا برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبحضور مستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، واللجنة المكلفة بانتقال المسؤولية من وزارة الدفاع إلى الداخلية.

وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على المضي بانتقال المسؤولية من وزارة الدفاع الى الداخلية داخل مراكز المدن في العراق، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.