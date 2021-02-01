العمليات المشتركة توضح تفاصيل عملية "أسود الجزيرة"

شفق نيوز/ أوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، يوم الاثنين، تفاصيل عملية "أسود الجزيرة" الأمنية التي انطلقت لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش في المناطق المحررة.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية عسكرية مهمة وواسعة أنطلقت اليوم بعنوان (أسود الجزيرة) اشتركت فيها قطعات قيادة عمليات الجزيرة، وقيادة عمليات غرب نينوى، وقيادة عمليات صلاح الدين، وألوية الحشد الشعبي والعشائري، لتحقيق استتباب الأمن والأمان وملاحقة ومطاردة الإرهابيين في تلك المناطق".

وبين أن "قيادة العمليات المشتركة أطلقت هذه العملية بناء على المعلومات المتوفرة من خلال الجهد الاستخباري والأمني وتحديد وتشخيص تحركات الإرهابيين في تلك المناطق".

وأكد الخفاجي أن هذه "العملية المهمة تصب في مصلحة تأمين سلامة الحدود والمواطنين، وكذلك ثأراً للشهداء الذين سقطوا في ساحة الطيران ببغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية مصرة وعازمة على تحقيق الأمن والأمان"، مؤكداً أن "قدرات وإمكانيات القوات الأمنية في صعود متواصل من خلال التدريب".

وختم بالقول إن "هذه العملية مهمة جداً لإدامة زخم المعركة ضد الإرهاب وكذلك إيقاف الإرهابيين وخروقاتهم الأمنية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في الصحراء التي تربط محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القطعات المنفذة لعملية "أسود الجزيرة" تواصل التقدم نحو أهدافها المرسومة والتي انطلقت صباح اليوم.

وبينت أن قطعات عمليات صلاح الدين المتمثلة باللواء 91 بالجيش العراقي، وألوية الحشد الشعبي 51 و21 و6 و35، بالإضافة إلى فوج سوات صلاح الدين، وأفواج طوارئ شرطة صلاح الدين، حققت أهدافاً مهمة.

وأضافت أن قطعات غرب نينوى متمثلة بتشكيلات الفرقة العشرين ولواء 44 أنصار المرجعية، والحشد العشائري في غرب نينوى، والقوات المشتركة مع تشكيلات الفرقة السابعة والحشد العشائري، شاركت في العملية.