سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمليات المشتركة توجه بفتح "الجمهوري" و"بوابة التخطيط" بالمنطقة الخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-08-02T11:05:06+0000
العمليات المشتركة توجه بفتح "الجمهوري" و"بوابة التخطيط" بالمنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع يوم الثلاثاء، بأن قيادات العمليات المشتركة أصدرت أمرا لقيادة عمليات بغداد بفتح الطرق المغلقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قيادة العمليات المشتركة وجهت بالفتح الكامل للجسر الجمهوري والباب الشرقي والمنطقة الخضراء  من جهة بوابة وزارة التخطيط خلال الساعات المقبلة".

وتظاهر أنصار التيار الصدر أمام المنطقة الخضراء، قبل أن يتم اقتحامها والاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي.

وامتدت تظاهرات التيار الصدري من ساحة التحرير وسط بغداد وحتى مبنى مجلس النواب العراقي مرورا بجسر الجمهورية.

وقامت القوات الأمنية بقطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وساحة التحرير وطرقات الباب الشرقي وسط العاصمة من أجل الحفاظ على أمن المتظاهرين.

related

عشرات العجلات التابعة للحشد تدخل بغداد قادمة من محافظتين

Date: 2021-05-26 16:14:58
عشرات العجلات التابعة للحشد تدخل بغداد قادمة من محافظتين

بعد التحذير.. تشديد الأمن داخل "الخضراء" خشية اقتحامها

Date: 2021-10-26 17:42:16
بعد التحذير.. تشديد الأمن داخل "الخضراء" خشية اقتحامها

استنفار أمني في بغداد قبل ساعات من تجمع مرتقب لفصائل شيعية

Date: 2021-12-23 21:14:16
استنفار أمني في بغداد قبل ساعات من تجمع مرتقب لفصائل شيعية

مصدر يكشف تطورات الاوضاع قرب المنطقة الخضراء

Date: 2019-10-26 10:24:18
مصدر يكشف تطورات الاوضاع قرب المنطقة الخضراء

(صور).. إغلاق الطريق الواصل للجسر المعلق بالحواجز وسط انتشار أمني وعسكري كثيف

Date: 2022-08-01 11:19:54
(صور).. إغلاق الطريق الواصل للجسر المعلق بالحواجز وسط انتشار أمني وعسكري كثيف

سقوط اربعة صواريخ داخل المنطقة الخضراء

Date: 2021-02-22 16:28:52
سقوط اربعة صواريخ داخل المنطقة الخضراء

عناصر الحشد تباشر بالانسحاب من مداخل الخضراء بشكل تدريجي

Date: 2021-05-26 17:37:10
عناصر الحشد تباشر بالانسحاب من مداخل الخضراء بشكل تدريجي

جرحى من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات بصدامات مع الأمن قرب الخضراء

Date: 2021-11-05 12:15:03
جرحى من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات بصدامات مع الأمن قرب الخضراء