العمليات المشتركة توجه بفتح "الجمهوري" و"بوابة التخطيط" بالمنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع يوم الثلاثاء، بأن قيادات العمليات المشتركة أصدرت أمرا لقيادة عمليات بغداد بفتح الطرق المغلقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قيادة العمليات المشتركة وجهت بالفتح الكامل للجسر الجمهوري والباب الشرقي والمنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط خلال الساعات المقبلة".

وتظاهر أنصار التيار الصدر أمام المنطقة الخضراء، قبل أن يتم اقتحامها والاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي.

وامتدت تظاهرات التيار الصدري من ساحة التحرير وسط بغداد وحتى مبنى مجلس النواب العراقي مرورا بجسر الجمهورية.

وقامت القوات الأمنية بقطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وساحة التحرير وطرقات الباب الشرقي وسط العاصمة من أجل الحفاظ على أمن المتظاهرين.