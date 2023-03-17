العمليات المشتركة توجه بعدم السماح بملئ "استمارات تطوع" وسيطرات بابل تطيح بمطلوبين اثنين

شفق نيوز/ أصدرت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، توجيهاً بعدم السماح بملئ اي استمارات خاصة بالتطوع على صفوف القوات الأمنية.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، صادرة من العمليات المشتركة وموجهة الى عمليات الانبار، أنه "نسبنا عدم السماح بتوزيع وإملاء الاستمارات الخاصة بالانضمام إلى أي من العناوين الأمنية ما لم يتم استحصال الموافقات الاصولية.

في السياق، أعلنت قيادة شرطة بابل، القبض على مطلوبين إثنين في سيطرتين رئيسيتين بالمحافظة أحدهم محكوم بالحبس الغيابي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون ، إستطاعت خلال الممارسة الأمنية في تفتيش وتدقيق أسماء الأشخاص وأوراق العجلات مع الحاسبات الأمنية الموجودة داخل السيطرة شمالي مدينة الحلة ، إلقاء القبض على مطلوب محكوم عليه بالحبس الغيابي لمدة سنتين ، إستناداً الى المادة (459) من قانون العقوبات ، كذلك مطلوب بقضية آخرى تهمة التزوير".

وفي ممارسة أُخرى شمالي المحافظة ، تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال من إلقاء القبض على مطلوب بتهمة سرقة وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات .

وأشارت القيادة إلى "اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المتهمين تمهيداً لتسليمهما إلى جهتي الطلب وفق السياقات القانونية".