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العمليات المشتركة تنهي حالة الإنذار القصوى

Category: أمـن

Date: 2022-08-30T13:59:13+0000
العمليات المشتركة تنهي حالة الإنذار القصوى

شفق نيوز/ قررت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، انهاء حالة الانذار القصوى (ج) التي دخلت فيها قطعاتها امس على خلفية اقتحام انصار التيار الصدري للقصر والحكومي والمواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات بغداد وجهت القطعات كافة بالعودة للوضع الطبيعي مع انهاء حالة الانذار القصوى (ج)".

واشار المصدر الى "العمل على رفع الكتل الكونكريتية التي وضعت على الجسر المعلق".

ووجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وإنهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها ساعة واحدة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي حدث بين أنصاره والقوات الأمنية، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف، إنه "بغض النظر عن من بدأ الفتنة في الأمس فأنا أمشي مطأطأ الرأس، واعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث فالقاتل والمقتول في النار".

وفور انتهاء المؤتمر سارع انصار التيار الصدري بالانسحاب جماعياً من المنطقة الخضراء، التي تحولت لساحة قتال مباشر على مدار الليلة الماضية وهذا اليوم، حتى بدأ مؤتمر زعيم التيار الذي أوقف حالة المواجهة المباشرة.

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