العمليات المشتركة تنفي استخدام الحوثيين معسكراً للتدريب داخل العراق

شفق نيوز/ نفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، استخدام جماعة "الحوثي" اليمنية، معسكراً داخل العراق لأغراض التدريب.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض وسائل الاعلام تداولت أنباء بشأن استخدام الحوثيين معسكرا للتدريب بمنطقة الخالص في ديالى العراقية.

وأضافت: "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء جملةً وتفصيلاً، ندعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات".

وكان تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، كشف بوقت سابق من اليوم، عن تسرب قوات من الحشد الشعبي العراقي الى اليمن لتقديم الدعم الى الحوثيين، مشيرا الى أن الحوثيين يتواجدون في معسكر للحشد يقع بقضاء الخالص في ديالى ويتلقون تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه "في حين تآكلت القوة القتالية والترسانة العسكرية لوكلاء إيران الآخرين في ما يسمى بمحور المقاومة، حماس وحزب الله، بشكل كبير منذ الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد نجت حركة الحوثيين دون أن يلحق بها أذى نسبيًا".

واشار الى أن "التحول في السياسة الأمريكية في عهد إدارة ترامب، من الضربات المُستهدفة إلى حملة أوسع وأكثر عدوانية، يمثل تصعيدًا ملحوظًا، ويعكس هذا التغيير موقفًا مُتشددًا ضد الحوثيين، يتجاوز الاحتواء إلى التعطيل النشط لقدراتهم"، مبينا أن "قرار استهداف القيادة السياسية إلى جانب الأصول العسكرية يشير إلى رغبة في تفكيك الهيكل التنظيمي للحوثيين، وليس فقط إضعاف التهديد العسكري المُباشر الذي يُشكلونه".

وأوضح التقرير، أنه "بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول، حدث انتقال لقادة ومقاتلي حزب الله السابقين المتمركزين في لبنان وسوريا، بالإضافة إلى الميليشيات الشيعية من العراق، إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وتابع ان "النشاط عبر محور لبنان وسوريا والعراق باتجاه اليمن هو جزء من اتجاه إعادة التعبئة وإعادة التنظيم مع تخفيض مستوى حزب الله وحماس استراتيجيًا"، لافتا الى انه "للحوثيين وجود في العراق، مع مكتب في بغداد ومكاتب أصغر في كركوك وجنوب العراق".

وبحسب التقرير، فإن "مقاتلي الحوثي يستخدمون معسكر تدريب في بلدة الخالص بمحافظة ديالى في منطقة تسيطر عليها كتائب حزب الله"، مؤكدا ان "مقاتلين من الحشد الشعبي تم نشرهم على مدى الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية في اليمن لتدريب المقاتلين المحليين على تقنيات القتال ونشر الطائرات بدون طيار وهجمات العبوات الناسفة".

ولفت الى أن "التعاون المتبادل لمجموعات محور المقاومة يحسن القدرات العسكرية للحوثيين وتكتيكاتهم العملياتية وقد مكنهم من الاستمرار في استغلال تهديد موثوق ضد ممرات الشحن البحري".