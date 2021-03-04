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العمليات المشتركة تمدد استثناءات الحظر في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-03-04T11:37:01+0000
العمليات المشتركة تمدد استثناءات الحظر في العراق

شفق نيوز/ قررت قيادة العمليات المشتركة يوم الخميس تمديد منح استثناءات حظر التجوال الجزئي والكلي في العراق لغاية نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت العمليات في بيان اليوم انه "بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الاستثناءات للإعلاميين، تقرر اعتماد تمديد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين والتي جرى توزيعها الأسبوع الماضي لغاية يوم الخميس القادم الموافق الحادي عشر من شهر آذار الجاري.

وأضاف البيان ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد حددت الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الوقائي الجزئي والكلي وهي ( القوات الأمنية والكوارد الصحية والإعلاميين والكوادر الخدمية والعجلات التي تحمل مواد غذائية وخضروات) وقد خولت اللجنة قيادة العمليات المشتركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

ودعت قيادة العمليات المشتركة "الجميع الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في إجراءات الصحة والسلامة والتعاون مع القوات الامنية المنفذة لإجراءات حظر التجوال الوقائي حفاظاً على سلامتهم".

وبدأ العراق قبل نحو أسبوعين بفرض مزيد من القيود في البلاد للحد من تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وخاصة مع تسجيل حالات بالسلالة الجديدة.

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