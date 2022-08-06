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العمليات المشتركة تلخص خطتها الأمنية لشهر محرم وتتوقع توافد أعداد كبيرة من الزائرين الأجانب

Category: أمـن

Date: 2022-08-06T14:10:57+0000
العمليات المشتركة تلخص خطتها الأمنية لشهر محرم وتتوقع توافد أعداد كبيرة من الزائرين الأجانب

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، بوضع خطة أمنية لإحياء المراسم الدينية لشهر محرم ويوم عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي سبط نبي الإسلام محمد بن عبدالله في محافظات الوسط والجنوب من البلاد.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن قيادة العمليات المشتركة وضعت خطة لشهر محرم وخاصة زيارة عاشوراء، مؤكدا ان هذه الخطة تمتد إلى زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وأوضح أن الخطة تتضمن زيادة عدد القطعات التي تصل تباعا إلى قيادة عمليات سامراء إضافة إلى زيادة الجهد الخدمي من خلال وضع إمكانيات وقدرات وزارة الدفاع والداخلية كافة في مجال الصحة والنقل إلى جانب وزارتي النقل والصحة.

وأضاف اللواء تحسين أن الخطة تتضمن فرض الأطواق الامنية، وكذلك المفتشين العاملين في مجال الخدمات الإرشادية والصحية، مبينا أن هناك أيضا خطة وضعناها بالإشتراك مع هيئة المنافذ الحدودية وتتضمن فتح مقرات للمسيطر في منفذ المنذرية، والشلامجة، والشيب، وزرباطية، وهذه المقرات ستقوم بالتنسيق مع القوات الأمنية من أجل تسهيل دخول الزائرين من إيران.

وتوقع المتحدث باسم العمليات المشتركة زيادة عدد الوافدين الأجانب إلى العراق في شهر محرم لأداء مراسم الزيارة، مردفا بالقول إنه تم وضع خطة لنقل الزوار الأجانب وإعادتهم إلى الحدود بعد انتهاء مراسم الزيارة.

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