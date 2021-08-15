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العمليات المشتركة تكشف نتائج عملية غربي العراق وتتأهب لأخرى

Category: أمـن

Date: 2021-08-15T14:30:38+0000
العمليات المشتركة تكشف نتائج عملية غربي العراق وتتأهب لأخرى

شفق نيوز / كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، عن نتائج عملية تطهير مناطق أقصى غربي محافظة الأنبار، فيما أكدت تأهبها لإطلاق عملية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "العملية انطلقت بناءً على معلومات من وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، والغاية منها هي متابعة معلومات تفيد بتواجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة، وبأعداد أكثر من المعتاد".

ونتيجة لتواجد عناصر داعش في تلك المناطق، وفقا للخفاجي، حدثت مؤخراً سلسلة من الاعتداءات والعمليات التي استهدفت القوات الأمنية ومنشآتها.

وبناء على ذلك، بدأت قيادة العمليات المشتركة بالتخطيط للعملية التي استطاعت من خلالها إشراك جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع والجيش العراقي، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، من خلال تنفيذ عمليات استطلاع جوي، كما يقول الخفاجي.

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، أن "خلال العملية ألقي القبض على عدد من المتهمين وذلك بالساعات الأولى من انطلاق العملية، وتدمير مضافات ومخابئ لداعش، والاستيلاء على أجهزة كمبيوتر وشرائح اتصال ( سيم كارت ) ذات أهمية كبيرة".

وأردف الخفاجي، أن "هذه العملية أسفرت أيضاً عن تدمير ٣ مضافات ومواقع لتنظيم داعش من قبل قوات الرد السريع، علاوة على تدمير مضافتين بجهود جهاز مكافحة الإرهاب".

وتابع "العملية حققت أهدافها بعد مسح ١٨٠ كم مربع، وهي من أهم العمليات، وسنواصل بعمليات أخرى في الأيام القليلة القادمة، وعلى مستوى مختلف قواطع العمليات".

وأشار الخفاجي، إلى أن "هناك عدداً من العمليات الاستباقية تم تنفيذها بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وتم خلالها ضبط عدد من المتسللين، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، من خلال الأبراج وكاميرات المراقبة، والتي تمكنا من خلالها منع حدوث حالات التسلل لعناصر داعش، خصوصاً في مناطق شمال شرق سوريا".

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