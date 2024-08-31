العمليات المشتركة تكشف عن نتائج عمليتها بصحراء الانبار: العثور على 14 جثة لارهابيين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن نتائج عمليتها في صحراء الانبار وأكدت العثور على 14 جثة تعود لارهابيين.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخامسة في الجيش العراقي خرجت في الساعة 400 من اليوم السبت، لتفتيش مكان العملية النوعية التي نفذت، يوم أمس، في صحراء الأنبار بالتحديد في منطقة الحزيمي شرقي وادي الغدف، وقد عثرت على 14 جثة للإرهابيين لغاية الآن من الذين تم استهدافهم يوم أمس، كما تم العثور عدد من الأحزمة الناسفة، جرى تفجيرها تحت السيطرة وأسلحة وأعتدة مختلفة ومستمسكات ومواد فنية وأجهزة حاسوب وهواتف ومستمسكات أخرى مهمة جديدة غير التي تم ذكرها ببياننا السابق".

واشار البيان الى أن "القوات الامنية المكلفة بهذا الواجب رصدت عجلة تقل إرهابيين اثنين، إذ شرعت بتطويق العجلة والقبض عليهما وحسب التحقيقات الأولية معهما تبين أنهما قد هربا من أحد الأوكار لنقل مستمسكات مهمة ومواد أخرى كانت بحوزتهما".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت امس الجمعة، عن قتل 14 إرهابياً بينهم قيادات في تنظيم داعش بعملية نوعية نفذها جهاز المخابرات العراقي.