العمليات المشتركة تكشف خطة الزيارة الرجبية: 3 أطواق للتفتيش وقطع الطرق يتحدد آنياً

شفق نيوز / أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة الزيارة الرجبية، وبينت انها تتضمن شقين أمني، وخدمي، فيما كشفت عن آلية إدارة دخول وخروج الزائرين وإمكانية قطع الطرق.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز إن " الخطة الخاصة بزيارة الامام موسى بن جعفر تتضمن شقين أحدهما أمني والآخر خدمي، اما في الشق الأمني فقد تم تنفيذ عمليات استباقية شملت مناطق شمال وغرب وجنوب غرب بغداد، وقمنا بعمليات استطلاع لكثير من المناطق وعمليات نوعية، ونشرنا أجهزة سونار وكثفنا المفتشين من النساء والعناصر الأمنية".

وأضاف، أنه "لدينا خطة الاطواق الأمنية وهي ثلاثية، الطوق الأول يبدأ من دخول الزائر الى مدينة بغداد، والثاني يبدأ خارج مدينة الكاظمية، والثالث يبدأ من داخل مدينة الكاظمية، وهناك عمل كبير من الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومراقبة جوية".

أما فيما يخص الجانب الخدمي فقد أوضح الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة أن "العمل يأتي على نوعين، الأول هو تسهيل دخول المواكب وعدم اتخاذ إجراء بقطع الطرق وانما يعتمد الموضوع (قطع الطريق) على كثافة الزائرين وهي تحدد آنيا، كما يشمل أيضا تسهيل دخول عجلات كثيرة سواء من امانة بغداد ام من باقي المحافظات كعجلات الماء والنفايات والعجلات التي تقدم الخدمة للزائرين".

وبيّن اللواء الخفاجي أن "وزارات الدفاع والداخلية والنقل هيّأت الكثير من عجلاتها ولدينا تنسيق مع الحشد الشعبي المشترك في هذه الخطة، ولديهم إسهام أمني وإستخباري وخدمي"، لافتا الى "وجود مستشفيات ميدانية ونقاط لتقديم الدواء والمساعدات الطبية وعجلات الإسعاف وأطباء متخصصين".

وأشار الى أن "الخطة تتطور بتطور الموقف ولدينا طرق خاصة للدخول وأخرى للخروج وبدأت خطة الزيارة منذ يوم الاثنين في الساعة الـ 6 صباحا، وهي مستمرة حتى اكمال الزيارة، وقطعات قيادة عمليات بغداد تقوم بعمل كبير ومهم بالتعاون مع قطعات الحشد الشعبي، المشتركة والجهد الاستخباري مستنفر من قبل جهاز المخابرات والأمن الوطني، وقوات الاحتياط تتدخل في حالة حدوث أي طارئ".

وكانت وزارة الصحة العراقية أكدت ، يوم أمس الاثنين، وجود فرق صحية وتفتيش ومتابعة للمواكب، للتأكيد على أهمية الالتزام بالشروط الصحية الأساسية، داعية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واعتلالات مناعية إلى ارتداء الكمامات، لاحتمالية تعرضهم لأي عدوى أكثر من غيرهم.

كما أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم أمس الإثنين، إعداد خطة من ثلاثة محاور (استباقي، تنفيذي، توعوي) خاصة بزيارة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.