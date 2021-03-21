العمليات المشتركة تكشف تنسيقاً عالياً مع البيشمركة لمسك الحدود

شفق نيوز/ أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، يوم الأحد، أن قوات التحالف الدولي تواصل الإيفاء بالتزاماتها في بناء قدرات الجيش العراقي، مشيرا الى انها قدمت عدداً من العجلات العسكرية والأسلحة والمعدات الحربية واكثر من خمسة ملايين دولار.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، ان قوات التحالف قامت يوم الخميس الماضي، بتسليم القوات الأمنية العراقية ابراجاً وكاميرات مراقبة حرارية ذكية، بقيمة 10 ملايين دولار.

وبين أن "الهدف من هذا الدعم هو بناء قدرات القوات الأمنية العراقية لمحاربة تنظيم داعش، ويأتي أيضا بسياق التزام دول التحالف بمساندة العراق في حربه ضد الإرهاب".

وأضاف أن "تزويد القوات العراقية بكاميرات المراقبة الحرارية جاء بطلب من الحكومة العراقية لمراقبة الحدود الدولية، وهي تحت تصرف قوات الجيش العراقي لنصبها ومراقبة تحركات الارهابيين من خلالها وستساهم بالحد من التسلل إلى الأراضي العراقية، وخصوصا القادمين من شمال شرق سوريا".

وأردف الخفاجي بالقول، إن "هناك ثغرات في الحدود العراقية السورية، يتم استغلالها من قبل مجاميع إرهابية، للتحرك من وإلى الأراضي العراقية والسورية، وخصوصا من الجانب الشمالي الشرقي من سوريا بمسافة 240كم، وتم تغطية 140 كم ومسكها بشكل كامل، وتبقى بحدود 100كم نعمل الان على غلق الثغرات المتواجدة خلالها، بالتعاون ما بين وزارتي الدفاع والموارد المائية".

وأكد أن "أعمال حفر خندق مانع مستمرة، وبعمق ثلاثة أمتار وبعرض ثلاثة أمتار، ونشر اسلاك شائكة وسواتر أمنية وتوزيع ابراج وكاميرات مراقبة على الحدود، لغلق الثغرات المتواجدة خلالها".

وأشار الخفاجي إلى أن "هناك تنسيقاً كبيراً مع قوات البيشمركة، بخصوص تواجد القوات من كلا الجانبين في مناطق الثغرات، وبهدف منع تسلل الارهابيين، كونه هناك استغلال واضح لها لتحرك هذه المجاميع، ولكن قريبا سوف يتم إغلاق هذه الثغرات بالكامل".