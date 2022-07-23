العمليات المشتركة تقول إن الجيش العراقي قادر على حماية البلاد

شفق نيوز/ قال نائب رئيس قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، يوم السبت، إن الجيش العراقي قادر على حماية البلاد.

وقال الشمري في منشور مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "لدينا جيش فتاك قادر على حماية ارض وسماء العراق".

ويأتي هذا الموقف بعد أن نقلت نائب عن الإطار التنسيقي يوم السبت، أن وزيري الدفاع والخارجية والقادة العسكريين ابلغوا مجلس النواب بعدم توفر قدرة للقوات العراقية للرد على الاعتداءات التركية.

وقالت النائبة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزراء الخارجية والدفاع ورئيس أركان الجيش قالوا خلال وجودهم في جلسة اليوم أن تركيا هي المسؤولة عن الهجوم على مصيف في زاخو".

وتابعت الهلالي؛ أن الوزيرين وقائد العمليات ورئيس أركان الجيش ابلغوا البرلمان ان "العراق لا يمتلك الطائرات الحربية والمعدات العسكرية الكافية التي تمكن القوات المسلحة العراقية للرد العسكري على تركيا".