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العمليات المشتركة تفصح عن "تكتيك جديد" في عمليات سلسلة جبال حمرين

Category: أمـن

Date: 2022-01-02T07:06:08+0000
العمليات المشتركة تفصح عن "تكتيك جديد" في عمليات سلسلة جبال حمرين

شفق نيوز/ أفصحت قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة في الجيش العراقي، اليوم الأحد، عن استخدام "تكتيك جديد" في العمليات العسكرية الجارية في سلسلة جبال حمرين.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك صعوبة في نشر وتحريك القطعات في سلسلة جبال حمرين بسبب الطبيعة الوعرة للمنطقة، ويتم التعامل معها من خلال أسلوب جديد في معالجة الأهداف جوياً على ضوء معلومات استخبارية دقيقة، وهذا الأمر حقق انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، منها قتل قيادات بارزة ومؤثرة في التنظيم الارهابي".

وبين الخفاجي ان "سلسلة جبال حمرين منطقة وعرة وكبيرة تمتد من شمال العراق نحو الجنوب وتنتهي في بدرة وجصان وداخل الحدود العراقية الإيرانية، لكن نحن الآن نستخدم تكتيكا جديدا لهذه المنطقة للقضاء على بقايا تنظيم داعش، من خلال الاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية وزيادة الكمائن الليلية والمراقبة بالكاميرات الحرارية إلى جانب تفعيل المصادر الأمنية والاستخبارية، وعلى ضوء ذلك يتم التحرك نحو الأهداف والمضافات من خلال سلاح الجو العراقي، لأن طبيعة المنطقة لا تسمح بنشر وتحرك القطعات العسكرية بمرونة كافية".

وشهدت تلك المناطق خلال الأيام الماضية، عمليات واسعة للقوات الامنية بمختلف صنوفها بمشاركة قوات البيشمركة شملت تفتيش وتمشيط للمناطق الساخنة القريبة من تلال حمرين والمحاذية لمحافظة صلاح الدين.

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