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العمليات المشتركة تفصح عن التشكيلات التي ستؤمن الانتخابات

Category: أمـن

Date: 2021-10-05T18:14:56+0000
العمليات المشتركة تفصح عن التشكيلات التي ستؤمن الانتخابات

شفق نيوز/ أفصحت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، عن التشكيلات الأمنية التي ستتولى عملية تأمين الانتخابات المقرر اجراؤها الاحد المقبل.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارتي الداخلية والدفاع ستقع عليهما مسؤولية تأمين العملية الانتخابية، بينما سيكون دور جهاز مكافحة الارهاب عند الطوارئ".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء اعلنت شرطة واسط فرض حظر التجوال الأمني الجزئي في المحافظة من الساعة الـ12 ليلاً حتى الـ5 صباحاً، إعتباراً من اليوم وحتى يوم الإقتراع المصادف 10/10.

ويستعد العراق الاحد المقبل (10 تشرين الأول الحالي) لإجراء انتخابات تشريعية هي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

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