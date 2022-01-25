العمليات المشتركة تفصح تفاصيل غارات جوية استهدفت مواقع داعش في الطارمية والحضر

شفق نبوز/ أفصحت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل الغارات الجوية التي شنتها القوة الجوية العراقية على مواقع داعش في الطارمية ببغداد والحضر في نينوى.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية تمكنت يوم امس من الحصول على معلومات في غاية الخطورة استطاعت من خلالها توجيه ضربة جوية لعدد من الارهابيين في الطارمية شمالي بغداد"، موضحا أن "الضربة اسفرت عن مقتل 6 ارهابيين".

وأوضح أن "القوات الامنية وثأرا لضحايا هجوم العظيم بديالى نفذت عمليات برية وجوية استطاعت من خلالها تدمير مضافات واسلحة للارهابيين".

وتابع الخفاجي أن "القوة الجوية العراقية نفذت ضربة جوية في قضاء الحضر بمحافظة نينوى اسفرت عن مقتل عدد من الارهابيين".

وأمس الإثنين، أكد الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، لوكالة شفق نيوز، الاستمرار بمتابعة وملاحقة الخلايا الإرهابية في أي مكان تتواجد فيه، استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأشار رسول، إلى ضربة جوية نفذت اليوم، قال إنها كانت "موفقة واستندت وفق معلومات استخباراتية من جهاز الأمن الوطني وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأوضح أن "قيادة القوة الجوية نفذت ضربات متتالية استهدفت خلية إرهابية في مناطق شمال بغداد، وتحديداً بستان العكيلي ضمن قضاء الطارمية، وأسفرت عن قتل 6 إرهابيين".

ونوه اللواء رسول، إلى أن "الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ستكون لها صولات وستستمر في ملاحقة ما تبقى من الخلايا الإرهابية من أجل القضاء عليها"، مختتماً حديثه بالقول "لا مكان لعصابات داعش الإرهابية على أرض العراق".