العمليات المشتركة تغلق جميع جسور بغداد باستثناء اثنين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن قيادة العمليات المشتركة ستغلق جميع الجسور في العاصمة بغداد، باستثناء اثنين منها، ضمن إجراءات حظر التجوال الشامل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قيادة العمليات المشتركة ستترك جسريّ السنك (وسط بغداد) والمثنى (شمال غربي بغداد) مفتوحين أمام حركة المرور ليتسنى للمواطنين التنقل بين جانبي الرصافة والكرخ.

وأكد أن جميع الجسور الأخرى سيتم غلقها بشكل كامل.

يأتي ذلك ضمن إجراءات حظر التجوال الشامل والذي سيبدأ تطبيقه في الساعة الثانية عشر من منتصف الليلة وحتى يوم 22 من شهر آيار الجاري.