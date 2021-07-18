العمليات المشتركة تعلن "نجاحاً كبيراً" بحماية أبراج الكهرباء بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، عن نجاح أمني وصفته بـ"الكبير" بحماية أبراج الطاقة الكهربائية في المدن العراقية المختلفة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات مهمة توفرت لدى قيادة العمليات المشتركة العراقية، ووفق تلك المعلومات تم توزيع جهد حماية الأبراج الكهربائية في عموم المدن العراقية".

وبين الخفاجي ان "حماية أبراج الطاقة الكهربائية يتم من خلال تسيير طيران القوة الجوية في ساعات معينة مع طيران الاستطلاع المخصصة في تغطية مساحات شاسعة، كما تم توزيع كاميرات حرارية على مناطق مختلفة معينة تنقل لنا المعلومات على مدار الساعة بالإضافة الى وجود دوريات مستمرة وكمائن، التي بدأت قيادة العمليات المشتركة بتفعيلها وحقق ذلك نجاحاً أمنياً كبيراً في حماية أبراج الطاقة الكهربائية".

وتعرضت عشرات الأبراج الناقلة للتيار الكهربائي في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى لهجمات تخريبية وإرهابية تقف وراءها عناصر داعش أو جهات مستفيدة بحسب مسؤولين.