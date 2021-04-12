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العمليات المشتركة تعلن نتائج عمليات تطهير بحيرة حمرين بيومها الثاني

Category: أمـن

Date: 2021-04-12T08:33:25+0000
العمليات المشتركة تعلن نتائج عمليات تطهير بحيرة حمرين بيومها الثاني

شفق نيوز / أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، نتائج عمليات تطهير بحيرة حمرين ومحيطها ضمن محافظة ديالى، في يومها الثاني.

وذكر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، وعدد من قادة وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي يتواجدون منذ الصباح الباكر مع القطعات الأمامية لتنفيذ واجب تطهير بحيرة حمرين ومحيطها".

وأكد الشمري، "ضبط مضافات وتدمير أنفاق وتفكيك عبوات ناسفة والعثور على تجهيزات واعتدة وأسلحة ودراجات باليوم الثاني للعملية"، مؤكدا أن "القوات المشتركة مصحوبة بإسناد سمتي وجوي، تواصل السير بمناطق وعرة جدا لمتابعة بقايا الإرهاب وبسط الأمن في أطراف محافظة ديالى".

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