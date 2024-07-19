العمليات المشتركة تعلن نتائج ضربة جوية نُفذت في حمرين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، العثور على 3 جثث لإرهابيين قضوا في موقع الضربة الجوية التي نفذت في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الضربة الجوية التي نفذت فجر اليوم الجمعة بواسطة طائرات F_16 في جبال حمرين على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين، تمت بتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الإرهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وأوضحت أن "بعد ذلك شرعت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب فوج كركوك وبتنسبق وإسناد فني استطلاعي من خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة، بتفتيش مكان الضربة، وعثرت على 3 جثث لقتلى العناصر الإرهابية، واستولت على أسلحة خفيفة واعتدة ومبرزات وحزامين ناسفين، فضلاً عن العثور على عدد من الأسلحة المدمرة ومعدات وأجهزة اتصال ومواد لوجستية مختلفة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أفادت بوقت سابق من اليوم، بتوجيه المقاتلات الحربية العراقية ضربة جوية استهدفت بها مفرزة لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين.