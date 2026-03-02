العمليات المشتركة تعلن إسقاط مسيرة "محلية الصنع" حلقت قرب سد الموصل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة "محلية الصنع" حلقت بالقرب من سد الموصل في محافظة نينوى.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تمكن الأبطال في قواتنا الأمنية، في تمام الساعة (2000) -الثامنة مساءً- من هذا اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة (محلية الصنع) كانت تحلق بالقرب من سد الموصل".

وأكدت القيادة: "​وبهذا الصدد، قطعاتنا الأمنية البطلة مستمرة في تنفيذ إجراءاتها لتأمين الأهداف الحيوية ومنع اي عمل تخريبي وحماية مصالح الشعب العراقي".

وشهدت عدة محافظات عراقية اليوم الاثنين عمليات مشابهة، حيث تم إسقاط طائرات مسيرة حلقت بالقرب من مواقع عسكرية في بغداد وكركوك وصلاح الدين، دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.