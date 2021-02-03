العمليات المشتركة تعلن إحباط 4 هجمات انتحارية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الأربعاء، إحباط هجمات انتحارية بأربعة أحزمة ناسفة، مؤكدة ضرورة شن عمليات نوعية بناء على معلومات استخباراتية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الأمنية نجحت في منع تنظيم داعش الارهابي من شن هجمات انتحارية وارهابية جديدة، من خلال الضربات النوعية ضد قيادات التنظيم البارزة".

وبين الخفاجي، "عندما قتلت القوات الأمنية ناقلا للانتحاريين والمخطط للهجمات الانتحارية، وجدت اربعة احزمة ناسفة، وهذه الاحزمة كانت معدة لعمليات ارهابية انتحارية مقبلة".

وأشار إلى أن "النقلة في العمليات الاستخباراتية والأمنية والنوعية مهمة جداً، فهي سوف تحييد من الهجمات الارهابية".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، الثلاثاء، مقتل أربعة عناصر بتنظيم داعش في ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي في قضاء أبو غريب، والعثور على أربعة أحزمة ناسفة في موقع الضربة.

وقبل ذلك، كان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بأن الضربة الجوية استهدفت "والي جنوب العراق" في داعش المدعو جبار علي الملقب بأبو حسن الغريباوي، مؤكداً بأنه قتل خلال الضربة الجوية.

وجاء هذا التطور بعد أقل من أسبوع، من إعلان بغداد مقتل زعيم تنظيم "داعش" في العراق المكنى أبو ياسر العيساوي.

وفي شأن متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، "القبض على أحد الارهابيين في المدخل الشرقي لمدينة الفلوجة شرق محافظة الانبار".

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، بأن " تم إلقاء القبض على المتهم، وذلك بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي"

وبينت المديرية، بأن "المتهم مطلوب للقضاء العراقي بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي".