العمليات المشتركة تعلن تنفيذ ضربتين جويتين ضد أوكار "إرهابية" في محافظتين

شفق نيوز– بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تنفيذ ضربتين جويتين ضد بقايا تنظيم "داعش" في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الضربة الأولى جاءت بعد مراقبة استخبارية استمرت عدة أيام، وتم خلالها استهداف وكر مهم للإرهابيين في وادي الشاي شرقي قاطع عمليات صلاح الدين بواسطة طائرات F-16 يوم 12 آب الجاري، ما أسفر عن تدمير الوكر ومقتل مجموعة من الإرهابيين كانوا بداخله".

وأضاف البيان أن "القوات الجوية عادت في يوم 14 آب الجاري لاستهداف وكر آخر ضمن قاطع عمليات كركوك بنفس الدقة، ما أسفر عن نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب".

وأكدت القيادة أن "القوات الأمنية تتابع بدقة جميع مخابئ العصابات الإرهابية، ولن يكون لهم ملاذ في العراق، أرض المقدسات" وفق تعبير البيان.