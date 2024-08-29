العمليات المشتركة تعلن تشكيل فريق عمل لمعرفة أسباب سقوط الطائرة التركية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تشكيل فريق عمل للوقوف على أسباب سقوط طائرة تركية مسيرة وسط محافظة كركوك رغم اعلان الدفاعات الجوية رسميا اسقاطها في وقت سابق من صباح اليوم الخميس.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن "الدفاع الجوي العراقي رصد طائرة مسيرة ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وبعد متابعتها ومعرفة خط سيرها ووصولها الى مركز مدينة كركوك الذي يحتوي مقرات حكومية، ومراكز اقتصادية مهمة، وأهداف حيوية، تم الاستعلام من قبل جميع الأجهزة الأمنية، وكذلك قوات التحالف الدولي عن عائدية هذه الطائرة، وتبين أنها طائرة مجهولة.

ووفقا للبيان فقد تمت ملاحظة سقوط الطائرة داخل المدينة، وتبين أنها طائرة تركية، مشيرا الى تم تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية، والدفاع الجوي، و ملاكات الطائرات المسيرة لغرض معرفة أسباب سقوطها، وملابسات الحادث.

وكان نائب قائد الدفاع الجوي في المنطقة الشمالية العميد الركن عبد السلام حمودي رمضان، قد كشف في وقت سابق من اليوم، أن الدفاعات الجوية العراقية اسقطت طائرة مسيرة تركية كانت قادمة من جهة محافظة السليمانية، مبينا أنه تم استهدافها في منطقة "جيمن" وسط مركز محافظة كركوك.

وقال العميد الركن رمضان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة تركية النوع اخترقت الاجواء العراقية من جهة السليمانية، وتم رصدها من قبل قطاعات الدفاع الجوي".

وأوضح أنه "بعد دخول الطائرة مرمى الهدف تم اسقاطها من قبل منتسبي الدفاع الجوي"، مؤكدا أنه "تم اسقاطها بعد اختراقها للاجواء العراقية".

وكان قائد عمليات كركوك اللواء الركن صالح حرز قد قال بوقت سابق من صباح اليوم في تصريح صحفي، إن الدفاعات الجوية العراقية اسقطت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية كانت قادمة من الشمال لمدينة كركوك لعدم وجود أمر بطيرانها في سماء البلاد.

وفي تفاصيل اكثر عن الحادثة، قال مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيرة تم تأشير دخولها بالساعة العاشرة من صباح اليوم من قبل طرية الدفاع الجوي العراقي في قاطع معسكر كيوان شمال غربي مدينة كركوك، وعند دخولها إلى الاجواء الشمالية والشرقية لمدينة كركوك تم توجيه تحذير لها".

وأوضح أنه "بموجب بروتوكول الدفاع الجوي تم استهدافها للتحذير، وبعدها عند الساعة 1025 تم اسقاطها بواسطة منظومة (بانستير) الفرنسية للدفاع الجوي، وسقطت فوق أحد المنازل السكنية داخل مدينة كركوك - حي تسعين - حيث أدت إلى وقوع خسائر مادية فقط في المنزل الذي سقطت عليه".

كما أشار المصدر إلى أنه "بموجب المعاينة لأجزاء حطام الطائرة المسيرة تبين أنها نوع (انكا) التركية"، مردفا بالقول إنه "تم نقل الاجزاء الى موقع عسكري ضمن إجراءات التحقيق".

ونوه المصدر، إلى أنه "سبق وحقق الطيران المسير التركي عدة حالات تماس خلال الفترة السابقة مع الدفاع الجوي العراقي في محيط مدينة كركوك وكان ينسحب بموجب بروتوكول التحذير".

يذكر أن طائرة "أنكا" هي طائرة بدون طيار تركية الصنع، تم تطويرها من قبل الشركة التركية لصناعات الفضاء لتلبية احتياجات القوات المسلحة التركية في مجال الاستطلاع والمراقبة والهجوم. تم تسمية الطائرة باسم طائر العنقاء الأسطوري.

وتتميز طائرة "أنكا" بقدرتها على حمل رادار ذي فتحة اصطناعية وأسلحة دقيقة والتواصل عبر الأقمار الصناعية. تم تصدير هذه الطائرة إلى تونس في العام 2020، وتم التفاوض مع دول أخرى لشراء هذه الطائرة.