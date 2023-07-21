العمليات المشتركة تعلن الإطاحة بأحد منفذي مجزرة سبايكر بعد 9 سنوات من الملاحقة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، اعتقال احد منفذي جريمة سبايكر المدعو "عزة ابراهيم محمد ربيع السعدي" بعد ملاحقة استمرت طيلة تسع سنوات في مناطق شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية نوعية نفذها فرسان قيادة العمليات المشتركة وبتنسيق مباشر مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ودقة المعلومات التي قدمها وفي اطار الجهود الكبيرة بتعقب زمر الارهاب والجريمة تم هذا اليوم الجمعة القاء القبض على المتهم الهارب عن جريمة سبايكر الارهابي "عزة ابراهيم محمد ربيع " المطارد من قبل اجهزتنا المختصة طيلة تسع سنوات في مناطق شمال شرق سوريا".

وأضافت "على الرغم من الصعوبات التي واجهت فرساننا في تقصي اثر المتهم لانتحاله صفة "مزورة" ومحاولته الهرب الى إحدى دول الجوار بعد ان ادرك خطورة الملاحقة اثناء وجوده في سوريا لكن فاته أن هناك رجالا كبارا عقدوا العزم في القضاء على الارهاب التكفيري والتخلص من زمره العفنة من امثال هذا المجرم".