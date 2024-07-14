العمليات المشتركة تعلن القضاء على المجموعة "الداعشية" في عيط ديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاحد، إحكام قبضتها بشكل كامل على منطقة العيط في خان بني سعد ضمن محافظة ديالى، بعد تصفية عناصر المجموعة "الارهابية" بالكامل.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الجيش والقوات الساندة لها في قيادة عمليات ديالى، أحكمت قبضتها بشكل كامل وقتلت جميع الارهابيين في الوكر الكبير الذي تم الكشف عنه ومباغتة العناصر الارهابية فيها حيث تم قتلهم في الوكر الذي يقع بمنطقة العيط ضمن خان بن سعد".

وأكد الخفاجي، أن "القوة اقتحمت المكان الذي كانت تستقر فيه المجموعة وتمت تصفيتهم جميعاً، على الرغم من صعوبة الجغرافية التي تمتاز بها المنطقة معقدة التضاريس، ولكن قوات الأمن انهت تواجد هذه الموجموعة بالكامل".

وأضاف أن "القوات الأمنية في قيادة العمليات المشتركة تمشط المنطقة وما يحيط بها بشكل كامل لمنع تواجد اي عناصر ارهابية فيها، والعملية مستمرة لحين تطهير كامل المنطقة وعدم تسجيل أي نشاط ارهابي هناك".