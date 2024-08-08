العمليات المشتركة تعلن اعتقال خمسة متورطين بقصف قاعدة "عين الأسد"

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، بأن القطعات الأمنية ألقت القبض على خمسة من المتورطين "بالاعتداء" على قاعدة عيّن الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه "من خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض على (5) خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، و وفق مذكرات قبض اصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة".

واعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم أمس الأربعاء، 4 متهمين باستهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي تضم جنوداً أميركيين ومستشارين من التحالف الدولي ضد داعش، وفقا لما أفاده مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة، أول أمس الثلاثاء، بالتوصل الى معلومات وصفتها بـ"المهمة" بشأن هوية منفذي الهجوم على قاعدة "عين الأسد" غربي العراق لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار مساء يوم الاثنين الماضي، التي تضم قوات أميركية ومستشاري التحالف الدولي، إلى قصف بصاروخين.

وفي غضون ذلك؛ كشف مصدر أمني مطلع أن عملية استهداف قاعدة عين الاسد كان معداً لها بـ5 صواريخ كانت محملة على منصة الإطلاق على المحمولة على العجلة لكن المنصة فشلت بإطلاق الصواريخ البقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين امريكيين قولهم إن ما لا يقل عن خمسة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق يوم الاثنين.

وذكر المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة. وذكروا أن عدد الجرحى يستند إلى معلومات أولية يمكن أن تتغير.

وقال أحد المسؤولين إن "العسكريين بالقاعدة يجرون تقييما للأضرار بعد الهجوم".