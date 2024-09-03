العمليات المشتركة تعلن ارتفاع حصيلة قتلى داعش بعملية صحراء الانبار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى تنظيم داعش في عملية "وثبة الأسود" بصحراء محافظة الانبار غربي البلاد الى 16 ارهابيا بينهم قيادات وذلك بعد العثور على جثتين جديدتين.

وقالت العمليات المشتركة في بيان، إنه "بالساعة 400 من فجر اليوم (..) تم تنفيذ إنزال القوات المحمولة جواً الذي نفذه عناصر في القوات الخاصة بالتنسيق مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني العراقي وباسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش و القطعات الماسكة، في وادي الغدف على وكر مهم كانت تستخدمه قيادات عناصر داعش".

ووفقا للبيان، فقد "تم العثور على جثتين للإرهابيين ومعدات وأسلحة، ليكون مجموع ما تم قتلهم في عملية وثبة الأسود النوعية 16 إرهابياً بينهم قيادات من الصف الأول بالتنظيم".

وتابع البيان أنه تم رصد ثلاث عجلات نوع (بيك أب) مختلفة في مناطق متفرقة تستخدم من قبل مفارز داعش، جرت معالجتها وحرقها على الفور من قبل طيران الجيش".

و أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة الموافق الـ30 من شهر آب/أغسطس الماضي، عن قتل 14 إرهابياً بينهم قيادات في تنظيم داعش بعملية نوعية نفذها جهاز المخابرات العراقي.

وأفادت قيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في نفس اليوم ، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 آب، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر داعش.

وأعلنت "سنتكوم"، في 31 من شهر آب، أن 7 جنود أميركيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار غربي العراق.