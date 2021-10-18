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العمليات المشتركة تعلق على تهديد "عبد السادة" بقصف الإمارات: لن نسمح بذلك

Category: أمـن

Date: 2021-10-18T08:28:42+0000
العمليات المشتركة تعلق على تهديد "عبد السادة" بقصف الإمارات: لن نسمح بذلك

شفق نيوز/ علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، على تهديد قصف دولة الإمارات العربية، من الأراضي العراقية، بحجة تلاعبها بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، انه "لا يمكن ان نسمح ان يكون العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار والمنطقة وكل دول العالم، وهذا توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، كما لن نسمح ان يكون هناك اعتداء على العراق من أي دولة كانت".

وبين الخفاجي اننا "لن نسمح باي تجاوز على القوات العراقية، كما لن نسمح بحصول الى تجاوز على العراق، ونحن كمؤسسة أمنية نعمل على حماية العراق من أجل وحدته وسلامته".

وكان الصحفي المقرب من الفصائل المسلحة احمد عبد السادة قد افاد في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي احمد ملا طلال بإمكانية القيام بهجوم صاروخي على دولة الإمارات لتلاعبها بنتائج الانتخابات العراقية وتسببها بهزيمة تحالف الفتح حسب زعمه، لافتا إلى استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية لاستهداف الامارات.

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