العمليات المشتركة تعقد اجتماعها الاول مع اهالي سنجار بشأن "اتفاق التطبيع"

شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، عن عقد اجتماع مع اهالي سنجار لمناقشة الاتفاق الاخير الذي توصلت اليه الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد، اليوم الخميس اجتماعاً ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل جهاز الامن الوطني وممثل مستشار الامن الوطني، مع وفد يمثل اهالي قضاء سنجار لمناقشة طلباتهم واستعراض تنفيذ الاتفاق الحكومي في اعادة الاستقرار من الجوانب الإدارية والامنية التي تضمنها الاتفاق"

واضافت أن "الاجتماع ناقش ايضا إعادة الاعمار ومراعاة عوائل الشهداء وضحايا الارهاب والتاكيد على التعاون التام مع القوات الامنية".

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الجاري)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.