العمليات المشتركة: تعاوننا الأمني والعسكري مع إقليم كوردستان في أعلى مستوياته

شفق نيوز/ كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل التعاون الأمني والعسكري مع إقليم كوردستان، ودور الواءين المشتركين بمناطق الفراغ الأمنية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تنسيقاً أمنياً وعسكرياً مع إقليم كوردستان، وخاصة مع وزارة البيشمركة، بالإضافة إلى تبادل للمعلومات وتعاون بقضية مطاردة وملاحقة كل المجاميع الإرهابية".

وبين الخفاجي ان "التنسيق العالي ارتقى إلى تشكيل لواءين مشتركين (اللواء الأول، اللواء الثاني)، وتم تدريبهما وتجهيزهما بالسلاح، وسوف يكون هناك انتشار لهذين اللواءين في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، وهذه المناطق له دور كبير في زيادة الاستقرار ومنع الإرهابيين من التواجد في الفراغات".

وأضاف ان "هذا التعاون هو رسالة واضحة لكل من يعتقد ان بغداد والاقليم ليس لديهم أي عمل وتعاون امني وعسكري مشترك، والعمل مستمر بروح الفريق الواحد".

وختم المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة قوله ان "اللواءين المشتركين، يضم عناصر من العرب والكورد، وحتى قيادات هذه اللواءين من العرب والكورد، وعمل اللواءين المشتركين سوف يسهم بالاستقرار الأمني ومنع التهريب وسد الفراغات الأمنية".

وتوصل الجيش العراقي ووزارة البيشمركة إلى اتفاق لتشكيل لواءين مشتركين ونشرهما في مناطق الفراغات الأمنية بين قواتهما والتي يستغلها عناصر داعش لشن هجمات.

ويضم كل لواء نحو 3500 من الضباط والمراتب والجنود.

وبحسب بيانات وزارة البيشمركة، هناك 560 كيلومترا من الفراغات الأمنية بين قوات البيشمركة والقوات الإتحادية.