سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمليات المشتركة تطمئن وتؤكد "استحالة" عودة سيطرة داعش على مدن عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-02-04T09:37:39+0000
العمليات المشتركة تطمئن وتؤكد "استحالة" عودة سيطرة داعش على مدن عراقية

شفق نيوز/ علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الخميس، على مخاوف من عودة سيطرة تنظيم داعش الارهابي على بعض المدن العراقية، بعد زيادة هجماته خلال الأيام الماضية في مدن مختلفة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "عودة سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مدن عراقية من جديد، ليس أمر مستبعد بل هو أمر مستحيل (من سابع المستحيلات)، فالقوات الأمنية، تعمل عمل كبير ومهم وأهم اكبر من ان يتمكن تنظيم داعش من السيطرة على بعض المدن".

وبين الخفاجي ان "تنظيم داعش الارهابي، الآن لا يملك غير ان يحافظ على ارواحه، فهو حالياً مطارد ونحن نمتلك قاعدة بيانات ومعلومات، وحتى في حال قتل اي عنصر او قائد في التنظيم يتم تشخصيه من هو ومن أين واعماله الارهابية السابقة، ولهذا التنظيم ضعيف جداً ومنهزم ولا يستطيع السيطرة على اي منطقة او حتى قرية صغيرة".

يشار إلى أن تنظيم داعش شن بالآونة الأخيرة هجمات واسعة ضد القوات الأمنية والمدنيين في بغداد ديالى وصلاح الدين والانبار، ما أودى بحياة العشرات منهم.

related

داعش يعين والياً جديداً لمناطق عراقية "متنازعة" وتحذيرات من اختراق النازحين

Date: 2021-01-17 16:18:22
داعش يعين والياً جديداً لمناطق عراقية "متنازعة" وتحذيرات من اختراق النازحين

داعش يشن هجوما على "المخيسة" ووصول تعزيزات لمساندة القوة العراقية

Date: 2020-12-18 15:50:35
داعش يشن هجوما على "المخيسة" ووصول تعزيزات لمساندة القوة العراقية

بلغت عشرات الكيلومترات.. إنجاز 40 بالمائة من خطة تجريف جزر نهر دجلة

Date: 2021-01-28 09:46:27
بلغت عشرات الكيلومترات.. إنجاز 40 بالمائة من خطة تجريف جزر نهر دجلة

مصدر استخباري: لدينا عشرات الأسماء لـ"متورطين بالارهاب" نعمل على جمع الأدلة لإدانتهم

Date: 2020-12-29 12:09:22
مصدر استخباري: لدينا عشرات الأسماء لـ"متورطين بالارهاب" نعمل على جمع الأدلة لإدانتهم

انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش بمناطق في العراق

Date: 2020-09-30 05:59:11
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش بمناطق في العراق

تنظيم داعش يتبنى تفجيرات بغداد

Date: 2019-09-17 15:57:47
تنظيم داعش يتبنى تفجيرات بغداد

هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

Date: 2020-02-29 09:40:46
هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

داعش يقتل مقاتلا ايزيديا بارزا في سنجار خاض اكثر من 50 معركة ضد التنظيم

Date: 2019-07-25 08:23:07
داعش يقتل مقاتلا ايزيديا بارزا في سنجار خاض اكثر من 50 معركة ضد التنظيم