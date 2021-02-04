العمليات المشتركة تطمئن وتؤكد "استحالة" عودة سيطرة داعش على مدن عراقية

شفق نيوز/ علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الخميس، على مخاوف من عودة سيطرة تنظيم داعش الارهابي على بعض المدن العراقية، بعد زيادة هجماته خلال الأيام الماضية في مدن مختلفة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "عودة سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مدن عراقية من جديد، ليس أمر مستبعد بل هو أمر مستحيل (من سابع المستحيلات)، فالقوات الأمنية، تعمل عمل كبير ومهم وأهم اكبر من ان يتمكن تنظيم داعش من السيطرة على بعض المدن".

وبين الخفاجي ان "تنظيم داعش الارهابي، الآن لا يملك غير ان يحافظ على ارواحه، فهو حالياً مطارد ونحن نمتلك قاعدة بيانات ومعلومات، وحتى في حال قتل اي عنصر او قائد في التنظيم يتم تشخصيه من هو ومن أين واعماله الارهابية السابقة، ولهذا التنظيم ضعيف جداً ومنهزم ولا يستطيع السيطرة على اي منطقة او حتى قرية صغيرة".

يشار إلى أن تنظيم داعش شن بالآونة الأخيرة هجمات واسعة ضد القوات الأمنية والمدنيين في بغداد ديالى وصلاح الدين والانبار، ما أودى بحياة العشرات منهم.