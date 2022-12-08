العمليات المشتركة تطلع شفق نيوز عن نتائج "أهم العمليات الاستخبارية"

شفق نيوز/ كشف الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، يوم الخميس، عن نتائج "أهم" عملية للاستخبارات العسكرية العراقية في سلسلة جبال حمرين ووادي شاي".

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "العملية كانت مهمة جدا وكان للاستخبارات العسكرية دور كبير جداً في توفير معلومات مهمة عن عدد من الإرهابيين في منطقة لارين في سلسلة جبال حمرين".

وتابع "بالتعاون مع الجهد الفني التابع لخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربة جوية بالسلاح العراقي استطعنا خلالها قتل عدد كبير من الإرهابيين"، موضحا ان "جهاز مكافحة الارهاب تعرّف على عدد منهم وحصلنا ايضاً على وثائق مهمة واسلحة ومعدات كان يستخدمها التنظيم".

ولفت الى ان "هذه العملية من اهم العمليات التي قامت بها الاستخبارات".

واضاف، "في اليوم الثاني كانت هناك عملية في وادي شاي ايضا استندت الى معلومات لجهاز الاستخبارات العسكرية تم تدمير مضافة وقتل ارهابيين اثنين".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الأربعاء، تدمير وكر مهم لتنظيم داعش ضمن قاطع كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طيران القوة الجوية ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، استهدف بواسطة طائرة( سيزنا كرفان) وكراً مهماً للإرهابيين وهو مقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

واشارت الخلية الى "تدمير الوكر بالكامل وتحويله الى ركام".