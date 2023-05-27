العمليات المشتركة تطلع شفق نيوز على آخر تفاصيل "سيوف الحق الخامسة" وتشيد بالتعاون مع البيشمركة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، آخر تفاصيل عملية "سيوف الحق الخامسة" التي انطلقت بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه العملية انطلقت بتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، واشتركت فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة البيشمركة والحشد الشعبي بإسناد من الطيران والقوة الجوية".

واضاف ان "هذه العملية مهمة جداً في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك"، مشيراً الى أن "الغاية من هذه العملية هو ملاحقة ومطاردة داعش وممارسة القيادة والسيطرة بين قيادة القوات الاتحادية والبيشمركة".

ولفت إلى أن "هذه العملية هي الثالثة المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة هذا العام".

وأكد الخفاجي ان "العملية مستمرة حتى تحقيق اهدافها ومن كافة محاورها وهي قيادة عمليات ديالى وكركوك والمقر المتقدم في طوزخورماتو".