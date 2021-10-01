العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن قرار حظر التجوال في يوم الاقتراع

شفق نيوز / أصدرت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن فرض حظر التجوال في يوم الاقتراع المقرر ١٠ تشرين الأول الجاري.

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، قد قررت فرض حظر تجوال في يوم الاقتراع، وتحديد الحركة في بغداد ومحافظات البلاد كافة، واقتصارها على ذهاب الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أن "حظر التجوال لن يكون فرضا باتاً، وإنما سيشهد يوم الاقتراع إغلاقا عاماً للمولات والمراكز التجارية، ومنع التجمعات الخاصة لا أكثر".

وأضاف الخفاجي، أن "المطارات والحدود ستغلق أيضا في يوم الاقتراع، كما أعلن عن ذلك في وقت سابق، وليس كما يؤول في مواقع التواصل الاجتماعي".