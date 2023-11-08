العمليات المشتركة تستبق يوم "18 كانون" بتخطيط خاص

شفق نيوز / كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، عن إجراءاتها الخاصة بتأمين انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، المقررة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات المشتركة، تواصل عملها لتأمين انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ويوم أمس جرت مناقشة الخطط المتعلقة بقيادات عمليات كربلاء والبصرة وديالى وميسان".

وأضاف، أن "الاجتماعات التي تجريها القيادة، تشهد مناقشة الخطط الموضوعة لتأمين الانتخابات، حيث صدرت توجيهات خاصة بحماية مراكز الاقتراع والمخازن والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لنقل صناديق الاقتراع وخزنها".

وأكد المتحدث باسم القيادة، أن "الترتيب والتنسيق مستمر لخلق جو انتخابي آمن يوم 18 كانون الأول المقبل، وأعدت الخطط لهذا اليوم منذ أكثر من 5 أشهر، وأن العمليات المشتركة تواصل عملها بهذا الشأن".

ويشارك في الانتخابات المقبلة، "39 تحالفاً منضوياً داخله مجموعة أحزاب، كما هناك 29 حزباً، و66 مرشحاً منفرداً"، وفق رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل.

وبحسب بيانات المفوضية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.

يذكر أن هذه الانتخابات المحلية ستكون أول انتخابات تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور.