سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العمليات المشتركة ترسل لجنة للتحقيق في "مجزرة بلد"

Category: أمـن

Date: 2020-10-17T16:44:05+0000
العمليات المشتركة ترسل لجنة للتحقيق في "مجزرة بلد"

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم السبت تشكيل لجنة وإرسالها إلى محافظة صلاح الدين للتحقيق في "المجزرة" التي وقعت في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقضى فيها ثمانية شبان رميا بالرصاص واختفى أربعة آخرون.

وكان مسلحون مجهولون قد أعدموا، فجر السبت، ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز. 

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة  العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقة على الفور  وأرسلتها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق عدد مِن المواطنين العزل الذين وجدوا مقتولين في ناحية الفرحاتية".

وأضافت، "مازال التحقيق مستمرا وستعلن التفاصيل لاحقا".

وعلى خلفية الحادث، قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية". 

وكان المركز العراقي لتوثيق جراء الحرب قد اتهم مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء الهجوم، وقال إن عدد الضحايا 12 مدنياً.

وقال المركز في بيان نشرته على صفحته في فيسبوك، إن "ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بينهم 4 أطفال بحملة دهم فجر اليوم في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المركز أن "المغدورين هم من أبناء عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات".

ويأتي هذا الحادث غداة مقتل مقاتل في عصائب أهل الحق وإصابة آخر بجروح في منطقة سيد غريب شمال شرقي الدجيل في صلاح الدين بهجوم لتنظيم داعش، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع.


related

الجيش العراقي ينفذ "تكتيكاً جديداً" لملاحقة داعش بدعم من المخابرات

Date: 2020-08-08 06:38:26
الجيش العراقي ينفذ "تكتيكاً جديداً" لملاحقة داعش بدعم من المخابرات

رئيس أركان البيشمركة يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري مع بغداد

Date: 2020-10-14 07:36:16
رئيس أركان البيشمركة يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري مع بغداد

العلميات المشتركة: سقوط 33 صاروخا على معسكر التاجي شمالي بغداد

Date: 2020-03-14 13:58:19
العلميات المشتركة: سقوط 33 صاروخا على معسكر التاجي شمالي بغداد

على خلفية قصف اربيل.. العمليات المشتركة تصدر توجيهاً خاصاً للحشد الشعبي

Date: 2020-10-04 20:29:51
على خلفية قصف اربيل.. العمليات المشتركة تصدر توجيهاً خاصاً للحشد الشعبي

الحلبوسي يصدر أمراً بخصوص "مجزرة بلد"

Date: 2020-10-17 16:00:43
الحلبوسي يصدر أمراً بخصوص "مجزرة بلد"

هجوم لداعش يوقع ضحايا بينهم قائد عسكري عراقي كبير

Date: 2020-07-28 20:48:08
هجوم لداعش يوقع ضحايا بينهم قائد عسكري عراقي كبير

مقتل 24 "إرهابياً" في ضربات جوية بصلاح الدين

Date: 2020-06-26 20:09:29
مقتل 24 "إرهابياً" في ضربات جوية بصلاح الدين

قصف مجهول يودي بحياة "موالين" لايران على الحدود العراقية السورية

Date: 2020-06-01 11:05:26
قصف مجهول يودي بحياة "موالين" لايران على الحدود العراقية السورية